L’heroi Lange

El pròxim dimarts comença la 52 Super Series, la regata monocasc més espectacular del món que torna a Menorca de la mà del Club Marítimo de Mahón i que portarà els millors especialistes de la vela a casa nostra. Entre els regatistes d’elit que participen hi haurà l’argentí Santiago Lange, amb qui m’uneix una especial relació des que el vaig conèixer a Buenos Aires fa gairebé deu anys a través de la meva dona.

La notícia no tindria més transcendència si no fos que Lange s’ha convertit en un heroi pel seu país i un exemple de superació a seguir. El 2015 van diagnosticar-li un càncer que va suposar l’extirpació d’un pulmó però lluny d’abandonar la pràctica esportiva d’alt nivell, aquest fet es va convertir en motiu de lluita per no renunciar a participar l’any següent als seus sisens jocs olímpics celebrats a Río de Janeiro on, a més, va endur-se l’or, enmig de les llàgrimes i l’emoció de tots els que seguíem la prova.

Veure’l als seus 54 anys amb la mà al pit mentre sonava l’himne i s’hissava la bandera argentina, va ser tot un premi a l’esforç que podria haver semblat el tribut final a la seva carrera però com ell mateix va explicar, aquesta segona oportunitat que la vida li havia regalat la volia aprofitar com si fos el primer dia que sortia a navegar.

Aquests dies el podrem seguir com a tàctic de l’Azzurra i qui sap si l’any vinent, a la cita olímpica de Tòquio. Benvingut a Menorca!