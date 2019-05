Llibertat i seguretat

Demà celebrem una nova edició del Fòrum d’Educació que organitza «Es Diari» amb el patrocini de CaixaBank i que enguany protagonitzaran alumnes de quart d’ESO de l’Institut Joan Ramis de Maó. Deu anys de debats joves molt enriquidors que permeten posar en valor aspectes com la capacitat de raonament, l’expressió oral en públic, l’esperit d’equip i un munt de temes sempre alliçonadors.

Enguany el tema és la llibertat versus la seguretat en un debat filosòfic del qual en som tots actors i que estic segur, aportarà interessants reflexions. Més vigilats per aconseguir la llibertat desitjada? Aquest serà un dels dilemes al que hauran d’enfrontar-se els joves dalt l’escenari i que convida anar a escoltar-los. Contínuament els mitjans de comunicació es fan ressò del seguiment si més no comercial, al que estem sotmesos pel fet d’emprar eines aparentment gratuïtes on el producte, com diuen els experts, som nosaltres. Una realitat que cada dia resulta més invasora i que malgrat ser-ne més o menys conscients, espanta.

L’exemple l’he tingut aquesta setmana. La meva dona m’envia un whatsapp amb la foto d’un producte d’una botiga coneguda que ha vist a internet, per veure si el comprem o no. Quan arribo a casa, en connectar-me al Facebook, m’apareix un anunci d’aquest producte. Fins ara sabia que si jo feia una cerca a la xarxa d’un producte, aquest m’apareixeria posteriorment per tot arreu. Del que no n’era prou conscient és que la recerca feta per una altra persona i la foto que m’enviava, era llegida comercialment per aparèixer al meu ordinador. Increïble però cert.