Prou d'ensucrar

El Govern balear ha aprovat fa uns dies el decret que prohibeix vendre begudes ensucrades, brioixeria industrial i llaminadures als centres escolars i centres sanitaris. En el darrer cas, però, es seguirà un model restrictiu. La comercialització d’aquests aliments i begudes sí que estarà permesa, però s’hauran de classificar segons les seves propietats nutricionals. Els aliments saludables s’identificaran en color verd; els menys saludables, en groc; i els poc recomanables en vermell. El decret, que està en fase d’exposició pública per qui vulgui presentar-hi al·legacions, neix d’un estudi realitzat des de les conselleries de Salut i d’Educació, que determina que un de cada quatre estudiants d’entre 3 i 12 anys de les Illes, un 25 per cent, té sobrepès. Un fet al qual s’afegeix que el 55 per cent de l’alumnat acudeix a l’escola amb cotxe o autobús, i la majoria dedica dues hores al dia a la televisió i els videojocs.

La notícia no deixa de produir tristesa. Les lleis han d’actuar perquè s’han d’evitar les posteriors dificultats de salut, per incumbència. Segurament tenen raó, només es pot lluitar contra les elevades taxes d’obesitat des de l’educació, on la primera competència, el paper fonamental, el tenen les famílies. Què se n’ha fet dels entrepans, els menús de les mares d’abans, o les llaminadures i dolços només permesos en dates especials? Com en la resta de situacions, la millor pedagogia és educar amb l’exemple. Serà que falla açò?