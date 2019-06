Parece que la batalla del plástico la vamos a ganar. Las personas se están concienciando y lo mejor de todo es que ya hay empresas que se suman a esta iniciativa como son algunos supermercados. Ya han retirado las bosas de plásticos. Ahora hay que trabajar porque la verdura y la fruta no esté plastificada. Y otras empresas como la cerveza han hecho recientemente su propia campaña para reducir el uso de plásticos.

Hace buen tiempo y muchas ganas de ir a la playa. Y es aquí donde hay que seguir con la concienciación para que nuestras aguas estén limpias y nuestros hijos puedan jugar a gusto, y si tragan agua sin querer porque se han caído torpemente en la orilla no traguen plásticos, como hacen algunas especies marinas, peces, crustáceos, moluscos, tortugas y peces grandes. La máxima es «lo que no quieras para ti tampoco para los demás».

El otro día nos fuimos a la playa de Punta Prima, y justo al lado nuestro había una pala de juego para sacar arena, de plástico, rota y abandona. Qué cuesta al dueño de esa pala concienciar a su hijo de que la lleve a la basura más cercana. Al final de la jornada playera la recogí y la tiré. Un baño en Binidalí, del año pasado, me llevé un puñado de microplásticos solo de estar ahí unas pocas horas.

A mis hijos les hago entender la importancia de recoger y de reciclar en casa. Lo mismo hay que hacer cuando sales a la playa, o navegas en un barco. Saber que lo que se tira al mar un día de estos te lo puedes comer en el pescado del día.

Quien ama la vida y disfruta del mar y de la playa debe entender que hay que dejarla bonita para generaciones futuras. Dejar el mundo mejor de como lo encontramos.

Me produce una tristeza terrible ver animales llevando trozos de plástico como un caballito de mar que llevaba consigo un bastoncito de limpiarse los oídos. Foto que se hizo viral. O tortugas enmarañadas de plásticos y gracias a activistas o personas con conciencia que salvan a estos animales de una muerte injusta. Otra de las fotos que más me impactó es la de ver una loba deambulado por el bosque con una botella en la cabeza. Debió el animal introducirla hasta el final para comer algo y después no pudo sacarla, e iba ya escuálido andando sin rumbo. Espero que quien tomara la foto le ayudaría. Y estas cosas ocurren por descuidos de las personas, o por la dejadez o desidia.

Por eso está bien concienciar hasta hartar. La comunicación de disco roto, es decir repetirse hasta la saciedad y así dejar de hacer actos contaminantes. Y si lo ves en otras personas tener la capacidad de reacción y de buenas formas corregir el acto de contaminar.