Veure de prop un zeppelin resulta fascinant tenint en compte que fa molts anys van desaparèixer dels nostres cels, però veure’n un sobrevolant el teu cap és tot un espectacle. Pels amants de l’aeronàutica i de la història en general, una visita al museu de Friedrichshafen és sempre recomanable. Aquesta ciutat alemanya a tocar del llac Constança, entre les fronteres de Suïssa i Àustria, hi té dedicada una gran exposició permanent a aquests dirigibles que en el seu moment van ser capaços de convertir-se en el sistema més ràpid per viatjar pel planeta amb totes les comoditats.

Entre altres curiositats, el museu permet pujar a un zeppelin com si anéssim a embarcar-nos i passejar-se per la cabina on hi havia les habitacions i una mena de living room. No hi falta la referència a la construcció del seu famós LZ 129 Hindenburg i la catàstrofe de l’incendi provocat per l’electricitat estàtica en aterrar a Nova Jersey l’any 1937, on van morir 36 passatgers i que va suposar el final d’aquests aparells. Però si un es queda amb les ganes de viure de veritat com era volar, també hi ha la possibilitat de fer-ho perquè hi ha una empresa que ho fa tres vegades al dia damunt el llac Constança. Els preus espanten tot d’una pel capritx que representa (300 euros per mitja hora) però venint de Menorca i acostumats al que ens fan pagar quan hem de volar, encara ho trobareu bé de preu.