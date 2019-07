Prendre possessió del càrrec i que el primer que transcendeixi és que t’apuges el sou, va en contra de qualsevol norma de conducta ètica que s’hauria de tenir. Com a mínim, no hauria d’estar entre les teves primeres prioritats ni que sigui pel sentit estètic de tot plegat.

En primer lloc perquè penso que la vocació de servei públic i de persona que ha de defensar els interessos del comú, s’escola pel forat de la claveguera al procurar primer per un mateix (el debilita davant dels seus conciutadans). En segon lloc perquè representa que l’honor que ha de representar un càrrec d’una institució no s’ha d’associar mai a un valor econòmic que mai compensarà la dedicació que un hi pugui dedicar. I en tercer lloc perquè la credibilitat de la classe política està en quarantena des de fa temps i accions com a aquestes, només reafirmen la teoria de què la gent que s’apunta a la trona, busca omplir-se les butxaques.

No cal entrar a valorar les corresponents retribucions perquè seran molt o seran poc en funció del rendiment que donin a la seva gestió però sense l’autoritat moral, els serà difícil arribar a algun lloc. Precisament un dels valors que tornen a cotitzar a l’alça al món és l’ètica. De fet, aquelles empreses que la practiquen aconsegueixen una major valoració dels seus actius i fins i tot s’està pensant a crear un índex borsari que ho reculli.