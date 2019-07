Cost del cartipàs

L’aprovació del cartipàs municipal genera molts comentaris quotidians. L’alcaldessa des Migjorn, Antònia Camps, cobrarà 526€ bruts mensuals més que en Pere Moll. As Mercadal, s’han augmentat les retribucions dels càrrecs polítics entre un 7 i un 25%. A Sant Lluís, fins a un 31%. Alaior seguirà apostant per dedicacions parcials, sumant assistències a plenaris, juntes i comissions. A Maó, els sous queden igual, però incrementa la despesa amb una dedicació (dues mitges). Ciutadella, ha dit que les millorarà. Vos he de reconèixer que el passat mandat em feien una mica de pena, tant per davall de la mitja illenca i de la nacional. Joana Gomila hauria guanyat més en la seva feina, sense comptar amb els maldecaps de la ciutat. Ha cobrat 12.000 € menys anuals que Conxa Juanola, publicava «Es Diari» el 2018.

Segons el meu criteri, els polítics han de cobrar com un bon professional, amb doblers transparents i declarats. La llei electoral ha de canviar, regular i garantir que ningú cometi excessos.

El sou és aquella quantitat de doblers que s’aplica d’acord amb la seva responsabilitat i la seva dedicació, exclusiva i de jornades interminables. Ara bé, el salari, si l’entenem com la suma de tot el que es percep per una mateixa feina, mereix explicar-se a la ciutadania. Em referesc a les dietes, participacions en patronats, comissions o consells, que complementen el sou i que -massa vegades- es guanyen el descrèdit de la classe política.