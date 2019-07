Sembla lògic i normal que el Consell tengui una presidenta única al llarg dels quatre anys, i que no s’hagin d’establir, amb finalitat estratègica i de lluïment, torns com si fossin germans disputant-se el comandament del Fortnite. Sembla lògic i normal que un partit que, sense ser el majoritari a l’acord, s’hi ha guanyat a les urnes un pes considerable, guanyi presència i visibilitat amb una única vicepresidència forta. Sembla lògic i normal que la millor manera de guanyar presència i visibilitat, en aquests moments, sigui assumir una àrea tan important, transformadora, decisiva, diversa, mediàtica i fotogràfica com és el medi ambient i tot el que envolta la transició energètica, àmbit que en un principi el PSOE tenia previst adjuntar a la presidència. Sembla lògic i normal que, una vegada superada l’austeritat i amb un superàvit multimilionari anual que permet fer esplèndids plans per als ajuntaments, el Consell incrementi l’estructura política amb cinc directors insulars més. Sembla lògic i normal que Més per Menorca, un cop haver renunciat al règim d’amitgeria presidencial, sumi tres d’aquests nous directors insulars malgrat no augmentar conselleries (just és dir que ha acabat el mandat amb la pitjor ràtio conselleria-director insulars). Sembla lògic i normal que, després del temporal generat amb un assumpte com les oposicions, s’opti per un canvi de persona per a gestionar recursos humans. Sembla lògic i normal que, després de quatre anys de govern en comú, i de la poca recompensa obtinguda pel PSOE a places rellevants com Ciutadella, la negociació real hagi estat molt ràpida i senzilla, forjada en un parell de converses sense càmeres, i amb un parell d’episodis de divergència espumosa i estètica.

Una cosa lògica vol dir que obeeix a les lleis bàsiques del raonament. Una cosa és normal quan és freqüent i ajustat a costums habituals. Si lògica i normalitat es corresponen amb correcció, idoneïtat i eficàcia, es veurà d’aquí a 2023.