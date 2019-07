‘Jo som IGA Menorca’

A las buenas cosas, las que sobresalen de lo natural, de lo habitual, de lo cotidiano, tendemos a valorarlas en su justa medida y no es hasta que las perdemos que nos damos cuenta de su verdadero valor y de su auténtico potencial. Pasa con los buenos amigos, entre algunos otros temas, y puede pasar con IGA Menorca.

¿Te imaginas, amigo lector, que Menorca tomase parte en una competición deportiva internacional junto a Islas de otras partes del mundo? ¿Te imaginas, por ejemplo, sonando nuestro himno, ‘Un senyor damunt un ruc’, mientras la bandera menorquina hondea en lo más alto orgullosamente al tiempo que el deportista de turno recibe su medalla de oro? Esto que te imaginas ahora, es lo que vamos a vivir en los próximos días las 120 personas que formamos parte de la expedición de los Island Games –Juegos entre Islas- que participará en la edición de Gibraltar.

Podría tirarme un par de artículos explicándote técnicamente en qué consisten los juegos. Prefiero resumírtelo en qué consisten en una oportunidad. OPORTUNIDAD en mayúscula si me lo permiten. No solo de colgarte una medalla de oro, de plata o de bronce. No. Es una ocasión única que viven muchos deportistas para poder representar a su Isla practicando la disciplina que tanto aman.

No, la mayoría no son profesionales, ni creo que lleguen a serlo a estas alturas. Son gente como tú y como yo que en sus ratos libres entrenan y ahora se medirán al reto deportivo más importante de su vida. Las cuatro veces que he ido ha sido en calidad de currela pero ni te imaginas lo que me gustaría poder competir con los colores de Menorca, ni que fuera en un torneo de canicas, o una carrera de cervezas.

Como la envidia es muy mala y en Menorca es uno de los deportes que cuenta con más adeptos, hay mucha gente que opta por criticar el proyecto en lugar de conocerlo. Como no van a ser ellos los que compitan pues no merece la pena. Sin saber que detrás de esta semana intensa de deporte hay muchos años de sacrificio.

Como te decía, yo veo IGA Menorca como una oportunidad, como una motivación, como un objetivo. Un aliciente que te anime a enfocar los entrenamientos para conseguir tu objetivo.

Cómo me gustaría que pudieras ver sus rostros, ahora, mientras empezamos el viaje y muchos no saben lo que les depara. La ilusión y las ganas. ¿Sabes? Suelo pensar que no existe gasolina que nos impulse mejor para conseguir nuestros sueños que la ilusión. Más veces de las que crees la ilusión llega donde no alcanza el talento. Y por eso, ‘Jo som IGA Menorca’. Sort i ventura.

dgelabertpetrus@gmail.com