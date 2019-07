Festa silenciosa

La convivència entre la música massa alta d’una festa d’estiu i el descans del qui demà s’haurà de llevar prest per anar a treballar, ha estat sempre motiu de discòrdia. En els casos més extrems, de l’habitual trucada a la policia municipal perquè restauri el silenci.

Més enllà del dret a divertir-se i del dret descansar, la solució definitiva podria arribar d’una nova moda que arriba dels Estats Units però que s’ha començat a imposar a Europa i que consisteix a substituir els altaveus eixordadors pels cascos sense fils. Les discoteques silencioses o les silent parties com les han batejat alguns, conjuguen a la perfecció poder mantenir una conversa tranquil·la i al mateix temps, estar ballant com un professional entregat a la causa. La diferència està a portar o no els auriculars que a la vegada, permeten fins i tot canviar de canal si la música que ens està arribant no ens fa moure l’esquelet.

La imatge resulta fins i tot còmica perquè la gent connectada a la música, sembla imitar mims que mouen braços i cames mentre qui vol estar en conversa, ho pot fer sense quedar sord. És una experiència que la tecnologia fa possible avui dia i que permet traslladar la festa privada a qualsevol espai inimaginable sense convertir-se en un problema per ningú. M’ho explicaven uns amics anglesos mentre sopàvem i pensava que a Menorca ens podríem d’apuntar a aquesta moda silenciosa.