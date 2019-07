Producte local

Dissabte no podré assistir a la sisena edició del Fòrum Mongofra d’Economia i Medi Ambient, dedicat a l’anàlisi de la producció de fruita i verdura a Menorca. El fet d’haver posat en valor el producte de kilòmetre zero amb totes les seves derivades, s’ha convertit en una gran oportunitat per territoris com el nostre. Parlem de sostenibilitat, de produir les coses sense additius i de consumir-ho d’una manera molt més ecològica i natural és una música que ens sona bé.

Tot i això, dilluns passat, el prestigiós enòleg Juan Carlos López de Lacalle de Bodegas Artadi, ens traslladava als assistents a un tast organitzat per De Vins que a la darrera trobada del Clúster Basc d’Alimentació, on van reunir-se professionals i personalitats del sector, es parlava de la necessitat d’invertir en tecnificació i robòtica perquè no podíem oblidar-nos que l’any 2050, serem 10.000 milions de persones al món als que s’haurà d’alimentar. En un moment on tots pensem en avançar caminant cap al passat, s’explicava que els ous per l’alimentació humana o la carn de vedella es faran a un laboratori a partir de cèl·lules mare i que existeixen projectes pilot per la fabricació de sucre sense comptar amb la canya de sucre i fins i tot, de produir llet sense necessitat de vaques lleteres. Concepcions industrials totes elles que permetran un aprofitament del recursos de forma molt diferent a la que segurament es parli a Mongofra.