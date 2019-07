'Pink Fornells'

Aquest cap de setmana de festes a Fornells ha vingut carregat de bulla i animació que ni tan sols la pluja i els núvols han pogut apaivagar. També de música de tota mena, amb un criteri de selecció que és d’agrair per a qui ho escolta i que posa en valor la feina ben feta que molta gent de Menorca porta a terme per animar amb dignitat i propietat les verbenes de l’estiu illenc. En un context on potser ens volen fer creure que la música enllaunada que punxa un DJ és més valuosa que la d’aquells que la fabriquen i construeixen de mutu propi, resulta refrescant que des de les intitucions es reforci i estimuli els músics de l’illa, que es formen, que treballen, que assagen i que finalment ens ofereixen el resultat de tot aquest esforç, malgrat no sempre sigui valorat com deuria.

Entre aquesta oferta musical festiva, el plat fort arribava diumenge, passades les 12 de la nit, amb el ja mític tribut a Pink Floyd que els amics de la banda han passejat per tot l’Estat i més enllà i que fa pocs dies van convertir en simfònic amb la Banda de Ciutadella. Us he de dir (i em fa vergonya confessar-ho) que encara no els havia escoltat en directe i íntegrament… L’arrencada és potentíssima, el so es autènticament ‘Pink’, els músics que hi participen, de gran alçada, les veus, tant les masculines com les femenines, esplèndides. Tothom té el seu moment per brillar, un gest generós i honest. El resultat és magnífic! No és estrany que hagin triomfat per on han passat. Un luxe per Fornells gaudir d’Aquest concert en el marc de les festes. Enhorabona!