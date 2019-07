M’han recomanat que hi tiri vinagre, que servirà per evitar que els gossos es tornin a pixar davant de casa, concretament davant del garatge i les escales i així neutralitzaré l’olor a orina per a futurs repetidors. L’alternativa és fer guàrdia per enxampar l’incívic propietari que deixa que el seu animal baixi la rampa d’entrada i m’ho empastifi tot, alguna vegada amb regal inclòs en forma de cigarro.

La veritat és que mai he entès aquests ulls grossos que la nostra societat fa davant el fet que els gossos facin les seves necessitats a la via pública de manera contínua. Un pipí per aquí, un altre per allà i seguim passejant l’animal que li convé estirar les cames. Propietaris amb la bosseta es veuen uns quants (no tots), però amb la famosa ampolla que regala l’Ajuntament de Maó per tirar-hi aigua amb lleixiu un cop acaben, no n’he vist encara cap. Aquestes coses es veuen molt empenyent el cotxet, quan el camí es converteix en un rally per evitar empastifar les rodes.

L’altre dia llegia que a Ciutadella s’estan recollint signatures perquè s’habilitin espais a les platges on es pugui accedir amb els gossos en horaris que de poca afluència de gent. De moment ja superen les 600 peticions. Idò, serà qüestió d’engegar una recollida de signatures perquè es prohibeixi que els gossos puguin fer les necessitats a la via pública i hagin d’emprar només espais habilitats.