La marca ‘Menorca’ existeix

Moltes vegades hem sentit a dir que Menorca no té una marca definida a l’exterior. Aquest estiu estem comprovant que la marca existeix i que molta gent la valora. El producte hi és tot i que no el sabem vendre.

El gran èxit de la Banda des Migjorn amb l’espectacle dedicat a Queen, amb més de 9.000 entrades venudes, és una prova de la capacitat per crear i sorprendre. Però no és una anècdota. La Banda de Ciutadella també ha triomfat omplint la gran plaça des Born amb el concert dedicat a Pink Floyd. La des Mercadal va sorprendre a tothom amb la qualitat de les dues representacions de «Mamma mia». La de Ferreries ha demostrat el seu nivell amb estrenes d’obres de José Alberto Pina. La de Maó també està amb nous projectes i creixent. Les bandes representen l’agrupació de la força musical que surt de les escoles de música i del Conservatori.

Quan les enquestes diuen que els turistes es queixen de la poca oferta d’oci a Menorca, les bandes per pròpia iniciativa demostren el que són capaces d’oferir. L’esforç que fan podria tenir més rendiment. Es podrien promoure més representacions i crear el cicle de grans concerts de les bandes com un atractiu especial de l’estiu a Menorca.

I no només les bandes, sinó Joventuts Musicals a Maó i a Ciutadella mantenen festivals de bona qualitat. I també s’organitzen concerts com els de Salvador Sobral a Pedra Viva o el Maceo Parker en l’Splendid Festival del Teatre Principal de Maó. O els del Claustre del Carme, sempre amb propostes originals.

Si a aquesta oferta cultural i d’oci hi afegim l’aposta per l’art de Hauser&Wirth, amb la sala que obriran a l’Illa del Rei, la presència de la galeria Cayón, les exposicions d’artistes menorquins que es poden veure fins i tot a alguns hotels, l’oferta del Museu de Menorca cada dia més atractiva, podem assegurar que tenim marca. Una marca associada a la cultura i a la música, amb personalitat pròpia. Encara que sigui interpretant «Bohemian Rhapsody» i no «Un senyor damunt d’un ruc».