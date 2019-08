La liebre con mixomatosis

Dentro del complejo mundo de los conejos silvestres que la mixomatosis lleva décadas contaminando y por consiguiente eliminando la población de conejos de nuestros campos; ahora también lo hace con la liebre ibérica, lo que no era más que una desgracia que estaba por venir por más que decían los que saben de estas cosas que era imposible al ser el conejo y la liebre tan diferentes y la verdad es que tampoco lo son tanto, aunque la liebre no excava en un talud para resguardarse en su interior. El lebrato nacerá en la mitad del campo, en un ribazo o en medio de un surco que dejó el arado del campesino y nacerá con los ojos bien abiertos. El conejo nacerá en una mullida madriguera que excavó su madre forrándola con el pelo que se irá arrancando de su propia tripa y pecho, con los ojos cerrados, en camadas que van de 4 a 6 conejitos. La liebre es raro que alumbre a más de dos lebratos. Por lo demás guarda analogías que los hacen, si no parientes, sí que vecinos de parentela, ya digo, no por eso tan diferentes.

Liebres y conejos conforman la familia laparidae, del latín lepus, liebre, conocidos vulgarmente como conejos y liebres, familia de mamíferos lagomorfos que engloban a 50 especies agrupadas en 11 géneros. Ahora sabemos que guardan relación morfológica.

Veamos qué es la mixomatosis. Se trata de un mixoma tumoral de los tejidos conjuntivos. Una enfermedad muy fácil de propagar por medio de mosquitos y pulgas. Estas pandemias son de origen vírico, algunos expertos afirman que el agente portador en España es la pulga y en Australia el mosquito. No obstante se ha podido comprobar que intervienen los dos. En cualquier caso son artrópodos chupadores de sangre.

Los primeros casos de liebres contaminadas por mixomatosis en España lo fueron en el año 2018, concretamente se localizaron ejemplares enfermos el 11 de agosto de 2018, noticia recogida por Ana Pober en la «Tribuna de Extremadura», si bien también se ha publicado unos días antes la localización de 4 ejemplares en Andalucía. Ahora ya se ha extendido por gran parte de España: Castilla la Mancha, Extremadura, Guaruña e incluso en Portugal y como acabamos de decir, Andalucía.

Los expertos afirman que la mixomatosis del conejo y de la liebre, no son exactamente iguales.

Si no se encuentra una solución rápida, España puede quedarse sin liebres o con una población tan residual que la caza con galgos se verá dolorosamente afectada. El traslado de ejemplares vivos para repoblar es letal a la hora de coadyuvar a su rápida proliferación de zonas contaminadas. Una vez que se ha propagado el virus, las consecuencias son dolorosamente trágicas. Tampoco me extrañaría que el virus que ya ha mutado para contaminar la liebre pudiera seguir mutando hasta afectar a otros animales. Dios no lo permita.