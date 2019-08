La nova oficina de Correus de Maó és una monada. Còmoda, moderna, prou espaiosa, amb un aire condicionat que gairebé t’hi passaries l’estiu sencer i molt agradable per anar a fer qualsevol gestió. Està gairebé tot pensat i dic gairebé tot perquè el problema es troba a fora. No és que l’antiga oficina barroca del centre de Maó fos una meravella per accedir-hi, però és que la nova ubicació comença a generar problemes d’aparcament molt evidents. Places de minusvàlid ocupades, dobles files, sortides de garatge tapades i, com no, càrregues i descàrregues emprades com a lloc d’estacionament per a particulars. Tot és un moment però un moment incòmode per cosir a multes a qualsevol.

Pels que vivim al barri, no deixa de ser un passeig agradable però pels usuaris que venen de la resta de la ciutat, tinc la sensació que s’ha de convertir en un calvari. No sé si el futur pàrquing de la Plaça Eivissa, que tot just ara es licita, vindrà a pal·liar els efectes de tenir aquesta oficina a la zona (estem parlant d’una capacitat per a 37 cotxes i 12 motos que aviat quedarà plena) però està clar que quan es planifica l’emplaçament d’un servei com el que dona Correus, s’ha de pensar també en l’impacte que provoques en quant al trànsit rodat.

Potser el més sensat hauria estat situar-la al polígon o a qualsevol altre espai amb un bon aparcament al davant.