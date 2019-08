Aquests dies la majoria de cellers de menorquins bullen d’activitat amb les feines de verema. Tot fa indicar que serà un bon any pel vi de Menorca i és que la calor que no ens ha deixat dormir aquest estiu, ha beneficiat els cultius de regadiu, perquè els ha estalviat malalties i a sobre, han tingut una bona maduració. En alguns cellers la recollida del raïm es converteix en una petita festa tal com vaig poder comprovar a la finca de Son Cremat de Maó amb en Joan Fullana, que em va convidar a viure l’experiència al costat d’amics i família.

Un exemple que serveix per veure com es transforma una activitat de camp en una vivència gratificant, per la que molts estarien disposats a pagar una entrada. En Joan em comentava que son molts els turistes que s’aturen per demanar-li que els hi ensenyi les vinyes i els faci un tast dels seus vins, i això que no hi té pas senyalitzat cap cartell que digui que allò és un celler. «M’estic pensant poder adequar l’espai per donar acollida a aquesta demanda, tot i que encara em falta producció per oferir-ho» em confessava.

I és que l’enoturisme, del que sovint n’hem sentit rallar és una altre de les oportunitats de les que Menorca podria abraçar. Ja tenim algun exemple d’alumne avançat que està fent els deures com Binifadet però falta aquesta mitja volta de clau per consolidar una oferta real.