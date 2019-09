El millor mes

Estacionalment, setembre és un mes gairebé perfecte a Menorca. La baixada del suflé de turisme d’estiu sense desaparèixer del tot, allibera platges, restaurants i carretera. Els intermitents tornen a funcionar i fins i tot passar la ITV, es pot fer amb tota la tranquil·litat del món. Els dies i les nits resulten més agradables perquè el termòmetre comença a comportar-se com un senyor i l’aigua de la mar, conserva aquella bona temperatura per nadar amb la fresca imprescindible.

Els amors d’estiu passen pàgina i la rutina ens pica l’ullet com si ens acabéssim de gairebé conèixer. Les famílies sembla que tornem a respirar perquè l’ordre escolar arriba per quedar-se durant una temporada llarga i simbòlicament, aquest inici d’any implica una sèrie de somnis en forma d’hores de gimnàs o d’estudis de macramé que mai acabarem del tot. És veritat que no es pot dir que sigui un mes per estalviar massa perquè la factura de les vacances i el retorn a les aules, implica una despesa addicional amb la qual ja comptàvem però com a mínim, no és la histèria del Nadal ni del Black Friday. El setembre i fins i tot l’octubre, són molt més atractius que el novembre on probablement, ens tocarà tornar a passar per les urnes amb els torrons a l’estanteria de la botiga, anunciant que 2019 ja es pot donar per liquidat.