Taxi i nadó

La història és la següent. Resulta que un bon dia demanes un taxi per telèfon perquè et traslladin a l’aeroport. Quan arriba el taxista i veu que apareixes amb un infant menor de dos anys i li preguntes per si porta cadireta, t’avisa que ell no, conscients tots dos que ens podrien posar una multa si ens atura la policia i que no la pagaria ell sino jo. Com que no vols que la teva filla sigui protagonista d’una nova versió de «Solo en casa», accedeixes a fer el viatge i penses que serà per molt que avui t’enxampin. De tornada del teu viatge, l’escena és la mateixa però en aquest cas, el taxista que t’assignen a la cua de l’aeroport porta cadireta.

«Jo sempre la porto a la maleta perquè no vull que el client s’hagi d’endur una sanció. No seria la primera vegada que veig que la policia atura un taxi amb un menor sense la cadira reglamentaria», ens explica. Somriem perquè estem de sort i fem el trajecte com toca. Amb la lliçó apresa, quan tornem a sortir de Menorca i truquem per demanar el taxi, li diem a la persona que ens atén que ens faci arribar un vehicle que inclogui la famosa cadireta. «Malauradament, no tenim un registre de taxis que la porten o no la porten». Conclusió: facin el registre, si us plau, si volen ajudar a les famílies.