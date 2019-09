Un segon ‘Cesgarden’?

Un ‘Cesgarden’ ja és una figura jurídica específica: el dret que té un promotor a rebre una indemnització multimilionària quan no pot executar o ha de renunciar a un projecte legal. El ‘Cesgarden’ original costa al Consell de Menorca 29 milions d’euros. El parc aquàtic de Biniancolla es considera que podria ser un segon cas semblant.

És important que les administracions públiques apostin per la defensa del territori. Però aquest objectiu no és genèric, sinó específic i s’ha de valorar cada cas. Pagar gairebé 30 milions per evitar la construcció d’un hotel de cinc estrelles a Son Bou, a una zona interior, en línia amb la zona urbanitzada, que no està a primera línia de la mar, per un objectiu genèric d’esponjament és una pífia monumental del PTI de 2003. Una errada que els polítics van poder corregir quan van tenir l’oportunitat d’introduir els convenis amb els promotors i no ho van saber o voler fer.

Ara es produeix un cas amb alguns aspectes semblants. El terreny del parc aquàtic de Biniancolla era urbanitzable quan el va comprar el promotor del parc i el PTI el va qualificar de sol rústec. És adjacent amb l’hotel Sur Menorca. No té activitat agrària. Tot el seu voltant compta amb infraestructures urbanes. El planejament el va protegir per crear un «passadís verd i una àrea de discontinuïtat». La primera sentència que va anul·lar la declaració d’interès general i que pot portar a desmantellar la instal·lació i a pagar la indemnització pertinent deia que el parc provocava «un golpe letal al ecosistema» i «un impacto visual que rompe la unidad del paisaje». Unes valoracions que semblen desproporcionades si un se’n va a Biniancolla i veu que el que s’ha fet.

Tal vegada s’havia d’haver promogut una modificació del PTI i qualificar els terrenys afectats en tost d’una declaració d’interès general per ubicar un parc aquàtic en sol rustec. Però els procediments, tot i que són molt importants, no ens haurien de fer perdre la capacitat d’analitzar cada situació real. Pagar amb els doblers de tots no és una decisió gratuïta. No hem après res del primer ‘Cergarden’?