El com de les coses

En Pau i na Carme són dos polítics seriosos i amb un bagatge important. Es pot discrepar de la seva feina, però és inqüestionable que açò de la política no els agafa en faldaret. Per açò no me puc imaginar amb quin nivell de convicció es van reunir a l’estiu amb tots els batles per oferir-se a intercedir davant el Govern central quan, com tots els espanyols, devien tenir l’avançada intuïció que hi tornaria a haver eleccions i la seva funció pública quedaria a expenses d’una nova confecció de llistes i el resultat a les urnes. Amb quina expectativa certa es van reunir? Quin ànim? El com es fan les coses és clau. I el per què. Anar a votar per tornar a decidir el futur polític d’en Pau i na Carme, si es presenten, no fa vessa. Fa vessa fer-ho en les circumstàncies com es farà.

Però el com de la nova cita electoral es podria modificar. Per exemple, seria òptim, oportú i higiènic votar uns candidats diferents dels actuals, que aquests donessin una passa enrere atès el fracàs, com haurà de fer aviat Zidane, per donar pas a noves cares sense manies prèvies, tant entre ells com de l’electorat. Seria clarificador, honest i valent que els partits, a una campanya austera, deixessin de prometre grans mesures atractives però gens creïbles, al nivell de Netflix gratuït o cadena perpetua per a les empreses que ofereixen productes per telèfon, i se centressin a deixar molt clar, per escrit davant notari, amb qui volen pactar, amb qui no i si accepten formar un govern de coalició.

Per cert, el partit a qui deien combatre PSOE i Podemos, i al qual ara donen una segona oportunitat gratis, vol xoroiar a les escoles. En lloc d’interessar-se per què s’ensenya i si existeix una ‘naranja mecánica’ docent, podrien preocupar-se per com s’ensenya. Podrien visitar el poliesportiu del ‘Calbó’, o les aules de l’escola des Mercadal a racons on ells no voldrien els seus despatxos, o les aules de Batxillerat amb gairebé 35 alumnes, o els pacients amics de l’escola d’adults i el Conservatori de Maó. Si els interessa, clar.