Señor ministro, no suspenda en geografía

Sr. ministro de Fomento, don José Ábalos. Usted sabe que Menorca es una Isla española que por definición y no por voluntad propia está rodeada de agua. Acuérdese de cuando era maestro de Primaria en Torrent y les exigía a sus alumnos que aprendieran geografía. Saber dónde estaba Menorca, a diferencia de Eivissa, tenía poco interés práctico para ustedes los valencianos, porque entonces no había enlace aéreo entre la tierra del Turia y este islote periférico. Hoy sí, aunque en invierno, si Ryanair no lo remedia, a un no residente de su comunidad ir y volver de la Isla le puede costar 500 euros.

No es la primera vez que el Gobierno busca la forma de reducir lo que cuesta al Estado la bonificación del descuento de residente. Ahora, relacionando la renta con la subvención. Tiene que tener en cuenta que el objetivo es que los isleños recibamos el mismo trato que los peninsulares. Allí, en la Península también hay ricos. ¿Se le ha ocurrido acaso hacerles pagar más por un billete del AVE?

Sus técnicos le han hecho errar en el objetivo, en la forma de ahorrar dinero público. Y usted, seguramente con la mejor intención, ha metido la pata. Hay que poner el ojo en las compañías aéreas. Son las que se llevan la parte del león del descuento de residente. Saben más que sus asesores de Aviación Civil y desde hace años manejan la gestión del descuento con habilidad para ampliar sus márgenes de beneficio.

Por eso, le insistimos en que ampliar el descuento no es la mejor fórmula para tratar con dignidad presupuestaria a los menorquines. Ya estamos en el 75%. ¿Qué hará cuando lleguemos al 99%? Las OSP sirven para mejorar el control de los costes y los precios. Pero la fórmula inédita de la tarifa plana seguramente nos dejaría a todos, usted el primero, un poco más tranquilos. Quizás gestionando mejor el dinero público que se invierte se pueden conseguir mejores resultados para los contribuyentes.