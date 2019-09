Advertencia de Torra

El Sr. Torra hace unos días lanzaba una soflama incendiaria: «si la sentencia del procés no es absolutoria, volverán con lo de la independencia». ¿Qué tal sr. Torra si probara a respetar el veredicto de la justicia? Ya es mayorcito para saber que no se puede coaccionar a un jurado. En cuanto al veredicto, le señalaría que piensen en el tiempo que llevan en prisión preventiva. Salir ahora tan inocentes como unos recién nacidos chirriaría mucho con la larga, larguísima prisión preventiva; una contradicción enorme, porque una cosa habría sido retenerlos durante 15 días, si me apuran un mes, y otra, es llevar presos hasta que no se dicte la sentencia de momento, y eso es tanto como un año y tres meses, lo que no es precisamente poco a la hora de pensar siquiera en decir: miren ustedes, nos hemos equivocado.

Por eso sr. Torra, haría usted bien en medir el alcance de su amenaza, piense además, que el independentismo que representa el ‘valiente’ Puigdemont desde su refugio europeo, ha abierto los ojos a más de un independentista de corazón cuando han visto el coraje, la gallardía, el convencimiento y sobre todo el compañerismo que se ha aireado por todo el mundo. Por eso no veo la situación para reengancharse en un procés. Puede ser más probable la respuesta negativa que la posibilidad de llenar la calle de convencidos secesionistas, para eso, habría que reciclar muy inteligentemente quiénes pueden ser los nuevos líderes convencidos y convincentes, pero sobre todo, contar con una organización efectiva, y todo eso, no se puede hacer desde las desordenadas prisas que sólo conducirían a un nuevo fracaso, y eso usted debería de saberlo.