Geolocalitzat

Després de l’incendi informatiu provocat pel ministre Ábalos amb el descompte resident i la seva vinculació a la declaració de Renta (li devia semblar correcta la mesura pel fet de viatjar subvencionat però no hagués estat justa), ara encetem un nou capítol amb la validació de la condició de resident al final de la compra i no al principi. D’aquesta manera, les companyies aèries no sabran fins que acabi tot el procés que li havien venut el bitllet a un illenc que tenia dret a descompte i no tindran la temptació de fer-nos trampes. Però clar, si no existís internet i encara anéssim a comprar els bitllets físicament a la seva seu, ens podríem acabar de creure que això evitarà la temptació.

Ara bé, en plena era de la geolocalització i de les famoses cookies que ens van seguint fins i tot quan anem al lavabo, no m’acabo de creure que es produirà una compra neta sense que la moneda caigui sempre cap al mateix costat. Aquesta mesura de la casella al final de la compra seguirà generant distorsió, com sempre passa o és que no canvia el preu d’un bitllet només que s’entri dues vegades a la mateixa pàgina web? L’única solució possible serà el dia que arribi la tarifa plana però això és com demanar un Estat Federal, sabem que existeixen però aquí no els veurem mai.