A un viatge a Tenerife amb compis de la universitat molts no sabien facturar ni recollir la maleta. Canten «el viajar es un placer que nos puede suceder», «será maravilloso viajar hasta Mallorca» o «quema la ropa de invierno y prepárate para viajar». Els entrevistats sempre són aficionats a llegir, passejar, la música i viatjar. Als concursos es guanyen viatges amb eufòria. Al continent, un viatge, sobretot si és aeri, se pressuposa que és per fer el guiri, un esdeveniment, un extra. Si el viatge és de negocis o de salut s’ha d’especificar de forma clara per anul·lar la connotació lúdica del concepte, sobretot si no és per terra, malgrat que el diccionari només recull el fet de transportar-se d’un lloc a un altre.

Aquest context universal del concepte viatge i el poc cas que es fa als diccionaris no ajuden que a Madrid entenguin del tot què és «haver de viatjar». Si un ministre valencià s’ha d’operar a cor obert, no fa un viatge al seu hospital de referència, i el seu cirurgià va poder cursar segurament Medicina sense pujar a un avió. L’infermer que li subministra els estris podrà gaudir d’un musical de primer nivell sense viatjar. El proveïdor dels estris visitarà molts clients sense volar.

Ara tornam a votar, i estaria bé oferir una recompensa (fill il·lustre, pregoner, barra lliure de formatge i avarques, un abonament de l’Hestia, aparcament reservat al centre de Maó i accés exclusiu en taxi a Favàritx) al diputat o senador que aconsegueixi fer veure definitivament als senyors de Foment què suposa realment la insularitat. Perquè passen legislatures, canvien partits i persones, i no hi ha manera. No ho entenen. Dretes i d’esquerres, constitucionalistes i no. No ho capten. Ens bonifiquen el 75 per cent, posen obligades osps, però sempre apareix el dubte de si no serà açò un excés, un abús, un luxe, i per arreglar-ho ens hem d’enfadar, i el conseller ha de viatjar a Madrid, i fer pedagogia i, i convèncer al secretari d’Estat que l’enfoc és un altre. Un viatge en avió i no per visitar El Retiro o veure «El Rey León».