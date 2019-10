Raquetes i regates

Aquesta setmana anem a totes amb el World Padel Tour. Un esdeveniment que arriba per primera vegada a l’Illa amb la promesa de fer-nos viure un gran espectacle i que, en paraules de la presidenta del Consell, ha d’ajudar a situar-nos en el mapa com a destinació turística de qualitat (a veure si ho aconseguim).

Els que no som seguidors de raquetes sinó de regates, vam saber fa unes setmanes que les proves de la TP52 havien caigut del calendari per l’any 2020 i que, per tant, perdíem els Formula 1 del mar. Els Wally tampoc han tornat mai més i la cita de finals d’agost amb els velers clàssics que organitza el Club Marítim de Maó, enguany tampoc va tenir un patrocinador principal privat (Panerai ja va dir que ho deixava córrer i Repsol no va repetir), amb el que intueixo que l’esforç econòmic públic devia ser majúscul. Sembla que aquest tipus d’esdeveniments nàutics no haurien de desaparèixer amb l’entorn espectacular que tenim però no sé qué passa, que no acabem de consolidar-nos en el circuit de primer nivell. Tots els navegants afirmen una i una altra vegada que el camp de regates resulta magnífic però cada dia que passa, som més orfes d’aquest tipus de proves. Estarà el problema en tocar a terra?

Tal vegada apostar per raquetes ens doni més bon resultat tot i que no sé com es fa per promocionar natura i paisatge des d’una pista de vidre que és igual a tot arreu.