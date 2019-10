L’esforç pel vi

L’any 2018 es van produir 285 milions d’hectolitres de vi al món segons l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, una de les xifres més altes des de l’any 2000. Itàlia, França i Espanya, per aquest ordre, van ser els tres països amb més producció d’Europa i del planeta.

Si els vins menorquins són poc coneguts fora de les nostres fronteres es perquè representen una gota de vi en un inmens oceà de barriques, està clar. Però l’esforç és gran, cada vegada més gran en ser presents i en poder destacar cada vegada més.

La setmana passada, a la presentació de la candidatura de Menorca com a Regió Gastronòmica Europea a Brussel·les hi van ser presents els cellers de Binifadet, Torralbenc, Sa Forana i Binitord a través del seus productes i això vol dir que hi ha una consciència plena per no oblidar-se del vi en el full de ruta del Made in Menorca.

Però no ens podem quedar aquí. Cal demanar a l’administració que impulsi la recerca i la investigació de les varietats autòctones perquè a la curta, ens ajudaran a diferenciar-nos com ha fet, per exemple, Mallorca. Cal també reflexionar sobre els anomenats drets de vinya o autoritzacions de plantacions, com deia fa uns dies Xavier Pariente en aquest mateix diari. I a l’Associació de Productors és important que facin un esforç de visibilitat conjunta al món digital, començant per disposar d’un portal web, per exemple.