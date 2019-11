El Consell, de cul de bòtil

L'equip de govern del Consell de Menorca ha d’anar necessàriament de cul, té un munt de feina per fer perquè les promeses madurin i donin fruits. Però aquesta setmana, ha jugat de cul de bòtil, el seu paper institucional ha estat menyspreat com poques vegades havia passat.

La sensació després de la reunió de dilluns de la comissió per prevenir una altra apagada general no pot ser altra que la decepció amb una dosi de vergonya institucional. Per primera vegada participava el Ministeri de Transició Energètica i les expectatives que Susana Mora i el conseller balear Juan Pedro Yllanes, que hi posa molt bona voluntat però que de moment no en caça ni una, havien creat van desaparèixer totalment. La conclusió és clara: no hi haurà generadors perquè Madrid ha fet un càlcul de possibilitats d’un nou cap de fibló que tombi les dues línies d’alta tensió i creu que són tan baixes que invertir 250.000 euros al mes és malgastar els doblers públics. Per tant, el sistema elèctric a Menorca segueix sense assegurança. Valdria més obrir una altra porta i no picar a la que sempre està tancada. El Consell és un interlocutor dèbil i el Govern té altres fronts oberts com per exigir mesures per Menorca.

La segona decepció de la setmana ha estat el repartiment de l’ecotaxa. En aquest cas és més greu perquè ha estat el mateix Govern el que ha demostrat que no compta amb el Consell per determinar quines són les inversions prioritàries a Menorca. Dels sis milions de projectes relacionats amb urbanitzacions i turisme que proposava el Consell només se n’ha inclòs un, el Bgreen (750.000 euros) i de les propostes dels ajuntaments no se n’ha acceptat cap. La credibilitat del Consell com a coordinador i gestor de propostes conjuntes de les administracions locals ha quedat malmesa.

L’autonomia no pot ser un discurs teòric, del que s’omplen la boca alguns polítics. Si quan ha de demostrar la seva eficàcia no s’actua de forma coherent els únics que en treuen profit són els que criden per la recentralització.