«Va, te toca a ti, 15 minutos cada uno y no tardes». Esta es la frase repugnante que según la fiscal dirigió a otro colega uno de los seis procesados por la violación grupal a una niña –sí, menor, 14 años, apenas entrando en la adolescencia–, en octubre de 2016. Habían transcurrido solo unos meses desde los hechos ocurridos en los Sanfermines, con la alarma social generada, y otro grupo de agresores perpetraba una salvajada. Y no ha sido la única, aunque la de Pamplona fuera la más mediática. En marzo de este año se celebraba el juicio y salía a la luz otra violación grupal por tres jóvenes a una niña de 12 años en un edificio abandonado de Guadalajara.

Ahora se ha hecho pública la sentencia por lo sucedido en Manresa, y de nuevo, la frustración, el desengaño, la incomprensión hacia las decisiones judiciales nos recorre la espalda como un escalofrío. Desprotegidas, así nos sentimos, sin margen para el error: no bebas, no te fíes, camina por el centro de la calle; son los consejos de hace muchos años, cuando volver de una verbena a las tres de la mañana o vestir una minifalda era ‘provocar’. Acaso hoy día se ha ido a peor, porque antes los amigos te protegían y ahora no entiendo cómo algunos de los casos se dan con conocidos del instituto o del botellón. Algo se debe estar haciendo muy mal como sociedad para haber retrocedido, para que haya alimañas que piensen que eso es divertido, que hacer turnos para penetrar a una chica borracha como si fuera un cacho de carne es lo normal. La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco de los acusados –el sexto ‘solo’ fue voyeur, sin socorrer, sin empatía–, por abuso sexual no por agresión. La indignación vuelve a recorrer las calles en muchas ciudades españolas. Voces de juristas explican que este tipo de sentencias se deben a la tipificación de los delitos sexuales en el actual Código Penal. Otra vez a vueltas con el sí y el no. Es necesario que una niña se oponga e identifique con lujo de detalles a sus depredadores. Ya es hora de que se cambie este Código Penal si no está funcionando.

a, te toca a ti, 15 minutos cada uno y no tardes». Esta es la frase repugnante que según la fiscal dirigió a otro colega uno de los seis procesados por la violación grupal a una niña –sí, menor, 14 años, apenas entrando en la adolescencia–, en octubre de 2016. Habían transcurrido solo unos meses desde los hechos ocurridos en los Sanfermines, con la alarma social generada, y otro grupo de agresores perpetraba una salvajada. Y no ha sido la única, aunque la de Pamplona fuera la más mediática. En marzo de este año se celebraba el juicio y salía a la luz otra violación grupal por tres jóvenes a una niña de 12 años en un edificio abandonado de Guadalajara.

Ahora se ha hecho pública la sentencia por lo sucedido en Manresa, y de nuevo, la frustración, el desengaño, la incomprensión hacia las decisiones judiciales nos recorre la espalda como un escalofrío. Desprotegidas, así nos sentimos, sin margen para el error: no bebas, no te fíes, camina por el centro de la calle; son los consejos de hace muchos años, cuando volver de una verbena a las tres de la mañana o vestir una minifalda era ‘provocar’. Acaso hoy día se ha ido a peor, porque antes los amigos te protegían y ahora no entiendo cómo algunos de los casos se dan con conocidos del instituto o del botellón. Algo se debe estar haciendo muy mal como sociedad para haber retrocedido, para que haya alimañas que piensen que eso es divertido, que hacer turnos para penetrar a una chica borracha como si fuera un cacho de carne es lo normal. La Audiencia de Barcelona ha condenado a cinco de los acusados –el sexto ‘solo’ fue voyeur, sin socorrer, sin empatía–, por abuso sexual no por agresión. La indignación vuelve a recorrer las calles en muchas ciudades españolas. Voces de juristas explican que este tipo de sentencias se deben a la tipificación de los delitos sexuales en el actual Código Penal. Otra vez a vueltas con el sí y el no. Es necesario que una niña se oponga e identifique con lujo de detalles a sus depredadores. Ya es hora de que se cambie este Código Penal si no está funcionando.