Es Mercadal ha vist néixer el primer Festival de cinema i fotografia documental de Menorca, el Doc Fest, que Es far cultural ha empès i materialitzat. Potser el més remarcable és el contingut altament compromès de les propostes, com ho va ser el magnífic documental «Traginada, l’esclat d’un poble», que signa la realitzadora Magda Timoner, de la mà de l’Arxiu d’imatge i so de Menorca, o la cinta d’Emilio Martí, guanyadora del certamen, «Makum (No llores): dibujos en un CIE».

El documental sobre el mític grup menorquí dels 70’ s’estrenava el passat diumenge i generava tanta expectació com els concerts d’homentage que l’han precedit. Un documental que sap recollir l’essència del que va ser aquell moviment d’agitació cultural, social i, també, política després de la llarga nit del franquisme, que feia deixondir la nostra petita societat i retornar-li els mots i la festa. Magnífic treball!

«Makum», ens retornava a la realitat d’un món cada cop més injust i més deshumanitzat que permet, al si de la nostra vella Europa, la que va veure néixer la democràcia i la societat del benestar, murs que separen persones innocents i els impedeixen tenir somnis i llibertats. Els murs inexpugnables i opacs dels centres d’internament per a immigrants que conviuen amb nosaltres i que esdevenen vergonyants quan coneixes els testimoni de qui els ha transitat. Sabrem, amb el nostre vot a les urnes, tenir presents aquestes realitats i demanar comptes a aquells que ens hagin de dirigir? Cal consciència, però també compromís per fer-la exercir. Gràcies, amics del Doc Fest!