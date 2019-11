Estoy en una etapa de mi vida en que los sueños pesan, y el intentar hacerlos realidad, a veces, pasa factura. Pero no por ello dejo de insistir en conquistarlos. Así que el compartir me hace feliz, y sobre todo me motiva mucho. Equilibra mis energías.

Hace unos meses atrás, con unas amigas decidimos ponernos en forma, y un día de la semana compartimos nuestro peso para llegar al ideal. También sugerí, sin éxito, hacer la tabla antes de acabar el día porque con este ejercicio quemas calorías, y reafirmas abdominales, glúteos, piernas y brazos.

Pasaron los días y mi fuerza de voluntad no me acompañaba paraa hacer la tabla sola. Antes era de las que se levantaba muy temprano para salir a andar o correr por el puerto de Mahón, ahora no puedo. A medida que crecen los pequeñuelos mi energía necesita tener un equilibrio para aguantar el día.

Así que un día, mirando Instagram la modelo Ariadne Artiles, a quien sigo, propuso un reto ¡hacer la tabla! En 21 días!! Genial. Pues me uní al reto. Lo bonito de esta iniciativa es que sales de la zona de confort, y al compartir el ejercicio ves -a través de sus stories-, que estás dentro de una comunidad muy bonita que hace que compartamos todas y todos una misma intención ‘sentirnos bien’, ‘motivarnos’, ‘arrancarnos una sonrisa’. Además empuja a tener imaginación, ya que cada día tienes que mostrar una imagen, ¡y no siempre va a ser la misma!. Con este reto, consigues contagiar al resto de familia, como a los hijos. Que somos sus ejemplos. Y una de las cosas que quiero que tengan presente es el deporte, «mens sana incorpore sano».

A través de sus stories he podido ver mujeres y hombres, grupos, mamás con niños -hasta trillizos tenían algunas- que se motivaban a cumplir el reto. Palabras bonitas inundan los post de cada una, uno, de los participantes. Y es que salir de la zona de confort es un paso muy importante. Salirse de la rutina, y hacer cosas diferentes y compartirlas, crece en ti la imaginación dejando la pereza en el sofá. La intención de esto es hacer tuyo ese instante, e incorporarlo a tu día a día.

Además esta bella mujer Ariadne Artiles, tiene un canal «La vida Madre», también en Instagram, donde además comparte inquietudes, dudas de la maternidad y crianza. Como recetas ricas y saludables en la #lacocinadeari , que hace a su hija.

La verdad no sé cuando empecé a seguirla, pero el hecho es que la sigo por lo curiosa, e inquieta que es su persona. Y hay momentos de la vida que si sientes que tus sueños pesan, y pueden ahogarte, hay que rodearte de personas -también virtuales- que te motiven y te transmitan cosas bonitas y te animen a afrontar tus retos.