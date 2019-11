Mirar el cel

M’ha agradat saber que a la World Travel Market hem emprat els productes Made in Menorca i la seva gastronomia com a ambaixadors de tot el que podem ser capaços d’oferir al visitant, perquè són aquests trets diferenciadors els que ajuden a fer més atractiu un destí sense cap mena de dubte.

Però encara m’ha alegrat més comprovar que a les fotografies promocionals de Menorca de l’estand de Balears s’ha apostat per emprar una imatge nocturna del cel estrellat de la nostra Illa. Ni sol ni platges sinó una espectacular foto del Pont d’en Gil amb tota la Via Làctia que m’imagino devia ser obra d’Antoni Cladera i estarà feta amb l’ajuda inestimable de l’aplicació de Photopillls.

He hagut de preparar un article per aquest cap de setmana sobre l’aposta del turisme d’estrelles com un dels segments emergents de la industria turística i veritablement estem davant d’una oportunitat que marida a la perfecció entre medi ambient i turisme sostenible.

No fa massa dies vaig passar un vespre a la casa de colònies des Torretó i amb un dels amics que m’acompanyava observàvem l’impressionant cel estrellat que teníem al damunt, com un regal que alimenta l’ànima. Més enllà del Carro i potser l’Ossa Major, no sabia identificar gaire cosa més, però el seu telèfon de darrera generació ens va ajudar a descobrir gairebé tot l’univers sencer.

Ara entenc que quan Tòfol Mus escrivia «Mira el cel i escolta es vent», ens estava convidant a no perdre’ns aquesta meravella que tenim damunt dels nostres caps.