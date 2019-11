Hay procesos judiciales que son interminables, y los ERE de Andalucía es uno de ellos, porque, aunque ya se tenga una sentencia, quedan piezas sueltas por sustanciar, con lo que probablemente, aún quedan culpabilidades que pasar por las togas de la justicia.

La juez Mercedes Alaya comenzó a instruir la causa en enero de 2011. Desde entonces, el PP no se ha ahorrado las más punzantes descalificaciones, en las campañas autonómicas de 2012, 2015 y 2018; los ERE fueron un verdadero caballo de batalla, el yunque con el qué golpear con un martillo de fragua electoral una y otra vez, sin acordarse para nada que quiénes tenemos nariz no deberíamos llamar a otro mocoso, y eso mismo, hicieron y han hecho los socialistas con los múltiples casos de corrupción del PP. Ahora dicen los socialistas que lo de los ERE es menos fraudulento que lo de la Gürtel, o sea que entre PSOE y PP en una desvergüenza que debería de darles vergüenza, ambos partidos se cruzan acusaciones en esa común hipocresía del «y tú, más». Y la hipocresía es el sudario con que se entierra la dignidad.

Cuando el PP estaba en plena efervescencia con sus chorizadas, decían: no… si éste por el que ustedes me preguntan ya no está en el partido, ya no ocupa ningún cargo, el partido no tiene nada que decir porque no tiene nada que ver. Exactamente lo mismo que ahora dice el PSOE. Ignoro como se le llama a eso, a mí me parece que no es otra cosa que embadurnarse de mierda en el mismo lodazal. PP y PSOE, han hecho en ocasiones en el ejercicio de la política, mangas y capirotes, porque vamos a ver, la corrupción del PP hay que endosársela a quiénes hicieron de la política un lugar donde enriquecerse rápidamente, y cuando hicieron esos latrocinios, no eran precisamente una cofradía de buscadores de esclatasangs, eran miembros en ejercicio del partido del PP.

No se les señalaba y ni les señala por lo que hayan podido hacer antes o después cuando ya no tenían nada que ver con el partido, si no cuando eran miembros y además representativos del mismo. Cómo ahora, que van algunos significados socialistas, y dicen sin pudor, que los de los ERE ya no están en el partido ¿Pero ustedes de verdad creen que a la ciudadanía española se la puede tratar como si fuéremos tontitos de baba, idiotas de diseño, gilipuertas de hacérselo mirar, que habría que hacerlos pasar por un desfibrilador de tontos?. Los socialistas de los ERE, los del PP de la Gürtel, de Bárcenas, de lo de Valencia, lo de Matas y un larguísimo etc., cuando todo eso por lo que ahora se interesa la justicia de esta España nuestra ¿Dónde estaban? ¿Dónde mandaban? Porque de lo que no tenemos duda es donde choriceaban: pues unos en el PSOE y los más en el PP. Precisamente en esos dos partidos cuyos responsables dicen sin que se les ponga la cara colorada, que ahora ya no están. ¡Hombre! solo faltaría que siguieran choriceando como si este cortijo fuera inagotable.

Porque PP y socialistas en ese absurdo del y tú, más, tienen muchísimo de qué avergonzarse. También otros han choriceado a manos llenas en esa industria de enriquecerse con el dinero ajeno, llenando bolsas de billetes para llevarlas a Andorra o a otros paraísos fiscales. Solo pensarlo causa náuseas.