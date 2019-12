'Menorca is not Catalonia'

Ho va comentar Miguel Juan Urbano a article «Dinero menorquín para Catalunya» de fa dues setmanes a «Es Diari», però no me resistesc a denunciar-ho jo també. Per orde de sa conselleria de Cultura que ostenta es nacionalista Miquel Àngel Maria, de Més per Menorca, es Consell insular ha regalat 12.000 euros de s’erari públic a dues netament catalanes, dirigides per catalans —cap menorquí— i obertament secessionistes.

Una de ses dues entitats beneficiades amb una ajuda de 3.000 euros des Consell ha estat sa Fundació Universitat Catalana d’Estiu, una entitat de sa qual tot es programa d’activitats anual es resumeix amb un curs d’estiu en el sud de França, a Conflent, sobre ets inexistents països catalans. S’altra entitat privilegiada amb sa generosa subvenció de 12.000 euros ha estat sa Plataforma per la Llengua, una organització que es va fer famosa aquest estiu per espiar es fillets a s’hora des pati a diverses escoles catalanes per comprovar si xerraven en català o en castellà, fent-los creure que hi eren per fer una activitat lúdica. Una entitat que és capaç de fer una campanya a l’Alguer com «Volem l’escola en alguerés!», però en canvi aquí, a Menorca, es dedica a acusar sistemàticament de «secessionistes lingüístics» a sa majoria silenciosa de menorquins que volem s’escola en menorquí. Per què fan parts i quarts a la Plataforma? Per què alguerés sí, però menorquí no?

Sa notícia sortia pocs dies abans d’anunciar-se es tancament de sa històrica fàbrica de sabates Salord Jover de Ciutadella, després de vuitanta quatre anys de trajectòria en es sector donant feina a centenars de famílies menorquines. Una situació que condemna es menorquins, cada vegada més, a sa dependència de viure de sa curta temporada de s’hostaleria i es turisme. Però per ses nostres autoritats des Consell deu ser molt més important regar amb doblers públics a entitats afins abans que fer costat a sa indústria menorquina.

Estim Catalunya. Vaig viure quatre anys a Barcelona i no puc tenir millors records de sa meua època com a estudiant d’Història a sa ciutat comtal, on vaig fer grans amistats amb catalans, eivissencs, menorquins… Es llaços d’afecte, personals i emotius que uneixen a menorquins i catalans vénen d’enrere. Però una cosa no lleva s’altra. Vos imaginau que es Consell de Menorca regalàs 12.000 euros en subvencions a entitats de Mallorca per promocionar uns hipotètics països mallorquins? Hi hauria toros! Tothom diria que es mallorquins ja tenen prou recursos i que no els hi hem de regalar res.

SA PLATAFORMA per la Llengua ha rebut entre 2016 i 2018 fins a 1.860.000 euros de sa Generalitat de Catalunya per implantar es nacionalisme català a comunitats com València i Balears. Per què punyetes es Consell insular ha de donar 12.000 euros a entitats de Catalunya que no tenen res a veure amb sa nostra illa? Es doblers de tots es menorquins s’han de destinar en més ajudes per estudiants, menjadors escolars, deportistes o entitats socials i culturals que fan viva sa nostra cultura menorquina. Es nostros imposts no han de servir per finançar es projecte separatista des nostros vesins del nord. I ho repetirem ses vegades que facin falta. Menorca is not Catalonia.