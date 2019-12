El professor Manuel Bermejo de l’IE Business School va recomanar aquesta setmana a les empreses familiars menorquines que es prenguessin les coses a la italiana. Ho va dir dins la jornada organitzada per l’Associació Balear de l’Empresa Familiar que es va celebrar a Maó aquest dilluns amb massa cadires buides (una llàstima), on s’ha de dir que entre les que estaven ocupades, dominava clarament l’empresariat d’Alaior.

El consell d’amic d’aquest professor amb llarga experiència com a consultor de prestigi venia a col·lació per l’entorn d’inestabilitat política que anem patint a nivell nacional des de fa uns quants anys i que ha complicat les coses encara més, davant una societat trasbalsada per la incertesa i el canvi constant que estan marcant la globalització i la digitalització. Mirin, deia Manuel Bermejo, Itàlia porta seixanta-quatre anys de república i seixanta-nou governs. M’entenen el que vull dir? En tot aquest període de temps les empreses italianes han anat fent el seu camí al marge d’aquest guirigall i per sort tenim molts bons exemples de corporacions italianes que han sabut fer molt bé les coses tant al seu país com a nivell mundial. No cal dir noms que els tenim tots al cap.

Per tant, no perdin el temps ni pateixin pel que passi o deixi de passar aquí amb els uns o amb els altres. Si surt bé, endavant, però si no, tornem a votar que no fa cap mal. Les empreses italianes ho han fet i no els hi anat malament.