Ha quedat obsoleta la Constitució Espanyola? Pregunta que ressorgeix tal dia com avui, cada 6 de desembre. Molts representants de distints àmbits d’actuació, n’estan d’acord, tot i que no hi ha el consens suficient per a poder donar ni tan sols el primer pas per canviar-la. A més, darrerament s’han posat de manifest tres situacions claus que fan pujar el termòmetre quotidià: La pèrdua de credibilitat dels polítics i de les institucions com a entitats per a solucionar els nostres problemes. La crisi del 2009, que ens va dur retallades econòmiques, laborals i socials, i de la que encara no ens hem recuperat. I finalment, el sistema autonòmic i l’ambigüitat dels Estatuts d’autonomia. Les diferències i àmbits competencials entre CCAA generen múltiples conflictes, on Catalunya hi posa l’accent. Hem deixat en mans dels Tribunals el que s’havia de solucionar practicant l’art de la política.

Per tot açò, crec que el problema més gran que té la Constitució és que ha desaparegut la concòrdia bàsica que va permetre la seva aprovació. Els partits no voldran blindar -per exemple- la garantia dels drets econòmics, socials i culturals, així com posar damunt la taula l’eterna reforma del Senat, el Poder Judicial, tocar la monarquia, o reconèixer en el text la igualtat de gènere.

Estem antiquats, i sostenir que no ha quedat obsoleta és el mateix que afirmar que la societat no ha evolucionat en quatre dècades. Sense canvis, no hi ha progrés.