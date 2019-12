22-XI-19 Viernes

Retorno al pasado. Es algo que los viejales hacemos con frecuencia, no me pregunten por qué, aunque puedo intuirlo, se trataría de terapia ocupacional de unas neuronas que empiezan a verle las orejas al lobo. Nos recreamos viendo fotografías de cuando éramos jóvenes, o rememorando anécdotas, pero últimamente casi no hace falta porque el lenguaje político nos retrotrae a tiempos pasados que creíamos que no volveríamos a vivir, como aquellos del complot judeo masónico rojo separatista o la grandilocuente «unidad de destino en lo universal» que tanto le gustaban al usufructuario de la lucecita de El Pardo. Así, estos días además de las habituales referencias a la siempre inminente ruptura de España, vuelve el «complot comunista-separatista», ahora con el toque posmoderno de «bolivariano» que sustituye al vintage “judeo-masónico” o alguna expresión creativa como «el gobierno de sedición» que, según doña Cayetana, se nos viene encima, o las consabidas referencias a la irrefrenable ambición del malévolo señor Sánchez, el felón, el culpable de todas nuestras desgracias.

Menos mal que por la noche viene José Sacristán al rescate en su magnífica representación en el Principal de «Señora de rojo sobre fondo gris» de Miguel Delibes. Nada como el buen teatro para salirse del barro, aunque la directora del Principal Ángela Vallés debería plantearse implantar la cucharada obligatoria de jarabe antitusígeno a la entrada…

29-XI-19 Viernes

Por lo que dicen, hoy es un viernes que amanece con un nubarrón negro sobre nuestras cabezas y en el que quien más quien menos se levanta con una incontenible erección matutina de la tarjeta de crédito, dispuesto a salir a la calle como un verraco en busca de la compra aliviadora. Al parecer también, se trata de una infección vírica procedente del Nuevo Mundo, propiciada por la globalización, una mutación del conocido virus shopping, frecuente en nuestros ambientes y que no acabamos de entender quienes nunca lo hemos padecido. En fin, feliz Black Friday, amigos, que el bocado a la cuenta corriente os sea leve y preparémonos todos para el año que viene celebrar con grandes alharacas el Día de Acción de Gracias…

30-XI-19 Sábado

Me visita un joven viejo amigo reencontrado después de varias décadas en que ha estado alejado de la Isla. Persona leída y concienciada por la cosa pública muestra su perplejidad ante las dificultades por entablar debates tranquilos con sus antiguos amigos y la imposibilidad de sacarlos de sus respectivas trincheras ideológicas pese a los más sólidos argumentos. En lugar de escuchar y rebatir razonadamente, se hace un silencio largo y espeso, me dice, y finalmente se escucha la frase reveladora del actual estado de cosas: «Es mi forma de pensar y no la voy a cambiar».

Le explico que cada vez me encuentro con más personas que se extrañan de que me guste leer todo tipo de periódicos y escuchar diversas emisoras de radio de distinto pelaje. «Ah no, me decía hace poco un viejo conocido paseando por la Illa del Rei, yo solo leo y escucho a aquellos que piensan como yo». Y ese, junto al mal uso de las redes sociales, es un gran mal contemporáneo, porque demuestra una gran regresión cultural, el atrincheramiento en posturas irreconciliables, la negación del diálogo verdadero, aquel que presupone que el Otro tiene parte de razón y que Uno está dispuesto a dejarse persuadir, el triunfo del tuit frente a la argumentación seria... El clamoroso silencio.

1-XII-19 Domingo

Me hago la misma pregunta que hace un año expresé en un «Bob’s Corner»: ¿Valdrá la pena seguir viendo fútbol cuando Messi se retire?...

2-XII-19 Lunes

Aunque la ciencia que es muy clara y deja muy pocas dudas sobre la realidad de la emergencia climática que estamos viviendo, los excesos de algunos profetas del apocalipsis y el continuo show de la niña Greta, convertida, con sus hurañas prédicas, en una especie de fraile Savoranola posmoderno, no creo que le hagan ningún bien a una causa, por otro lado, justa y urgente.

4-XII-19 Miércoles

«La apoteosis de la mediocridad» titula hoy su artículo en «ABC» Pedro García Cuartango sobre la sesión de ayer en el Congreso… Y poco se puede añadir. ¿Quizás el esperpento de las forzadas gracias del señor Zamarrón?, ¿la pelea por los sillones?, ¿la astracanada de los variopintos juramentos o promesas?... Aquí sí que hubiera sido mejor el silencio.