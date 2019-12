A veces estamos en esos días en que las mujeres nos sentimos especiales. Cada 28 días más o menos nos vestimos de rojo. Nos ponemos bonitas, sensibles y también bravas. Por qué digo esto. Tengo una app sobre alimentación en el móvil y en uno de los apartados técnicos preguntan cuál es tu emoción o tu estado de ánimo hoy. Y cómo están en un Spanglish uno de los destacados dice SPM y no tenía ni idea. Estas siglas van acompañadas de una mujer recostada sobre sus brazos mirando hacia abajo y con unas rayitas encima de ella, con lo cual no entendía su significado. Así que me metí en el oráculo de google y tal cual tecleaba salían los primeros resultados. Ahora ya sé qué significa ‘Síndrome Pre Menstrual’. Me reí mucho. Y claro me lo leí.

El síndrome premenstrual (SPM) se refiere a un amplio rango de síntomas. Los síntomas comienzan durante la segunda mitad del ciclo menstrual (14 días o más después del primer día de su último ciclo menstrual). Usualmente desaparecen de 1 a 2 días después de que el periodo menstrual comience.

Varios son los signos o síntomas: desde emocionales a conductuales como: tensión o ansiedad; estado de ánimo deprimido ; episodios de llanto; cambios de humor e irritabilidad o enojo; cambios en el apetito y antojos de comidas; problemas para conciliar el sueño (insomnio); aislamiento social; problemas de concentración; cambios en la libido. Además de signos y síntomas físicos como: dolor en las articulaciones o en los músculos; dolor de cabeza; fatiga; aumento de peso por retención de líquidos; inflamación abdominal; sensibilidad en las mamas; brotes de acné; estreñimiento o diarrea; intolerancia al alcohol.

Pues sí, ahora los técnicos en tecnologías de los teléfonos móviles pueden poner la opción ‘modo SPM’. Quizás a alguna mujer no le guste mi propuesta, pero a mí me parece fabulosa, y chistosa. La información es poder. Previene enfados mayores. Esto es como adelantarte a la rabieta del niño, o niña en la crianza. Pues lo mismo, nos ahorraríamos muchas disculpas. Porque sí, cuando estoy en ‘modo SPM’ le afecta a mi familia. Evidente, porque me afecta a mi primero ‘las hormonas juegan malas pasadas’.

Un día un hombre me dijo que es bonito que tengamos la menstruación, porque mientras la ciencia no lo sustituya damos vida gracias a nuestro ciclo. Muy cierto. Lo que no me dijo que era tan bonito era el SPM, ja ja.

Tengo una hija así que estará preparada para ¡esos momentos! ¡Nos lo pasaremos bien!

¡Bendito síndrome -es la sal y pimienta-, y viva la vida de color rojo -cada 28 días más o menos-!.