Nit del tràmit

Aforament mig buit, més jefes que indios, tres discursos pràcticament calcats, una posada en escena de baix perfil i una sensació que calia passar el tràmit. Així es va viure la quarta edició de la Nit del Turisme que dimarts el Govern balear va celebrar a la seu del Consell Insular de Menorca.

Segurament hauria lluït molt més al setembre, al Claustre del Pati de sa Lluna d’Alaior, que al Saló de Plens, però la fallida de Thomas Cook va tirar per terra poder celebrar res aquella data prevista. Ara bé, això no dispensa que si és veritat que som una potència en matèria turística, ens fem un trist favor en convertir en intranscendents les ocasions que tenim per reconèixer l’excel·lència del que és capaç de moure aquest sector tan estratègic del nostre arxipèlag. I això que tots els premis van posar en valor molts i bons exemples de feina feta, però el conjunt de l’acte no els hi va fer justícia ni es va semblar en res al que hauria de ser una nit de celebració malgrat que la invitació distribuïda per poder assistir demanava vestimenta formal, concepte més aviat incert com els temps que ens toquen viure.

A Menorca una Nit del Turisme no la tornarem a viure com a mínim fins d’aquí a tres anys perquè la celebració és rotatòria, cosa que em fa pensar si li dediquem poques festes a la primera indústria de la nostra Illa. A veure si a la propera hi posem més interès.