6-XII-19 Viernes

«No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio y ese es el suicidio», escribió Camus, y a su estudio sociológico se ha aplicado nuestro buen amigo Sebastià Rotger sobreponiéndose a su quebranto físico («Estudio sociológico sobre el suicidio en Baleares» Edit Rapitbook SL)…, así como a a las múltiples leyendas urbanas que ligan la pretendidamente alta cifra de suicidios en Menorca al aislamiento insular, a cierta endogamia y a la tramontana, que Sebastià va desgranando y desmontando a lo largo de su concienzudo estudio.

Quizá el dato más interesante en relación con nuestra Isla sea que el 84% de los suicidios registrados tuvo lugar en los municipios del levante insular y el 16% en los de poniente. Pero la tramontana azota a la Isla por igual… ¿La tradicional languidez vital de los habitantes de Llevant versus la no menos clásica disbauxa de los de Ponent? ¿O la mayor religiosidad del occidente insular, como apunta la obra?

7-XII-19 Sábado

El director me anuncia el reconocimiento que «Es Diari» va a dedicar a nuestro buen amigo y compañero de fatigas articulistas (refriegas incluidas) Tomeu Gili, y automáticamente me vienen a la memoria los versos de Verlaine que el homenajeado recreaba otoño tras otoño en estas páginas:

Les sanglots longs des violons de l’automne

Blessent mon coeur d’une langueur monotone

Tout suffocant et blême, quan sonne l’heure

Je me souviens des jours anciens et je pleure…

(Los largos sollozos de los violines de otoño/ hieren mi corazón de una languidez monótona/ Todo sofocante y pálido, cuando suena la hora/ yo me acuerdo de los viejos días y lloro)

Salut, Tomeu, bones festes i per molts anys.

8-XII-19 Domingo

Reunión familiar en Zaragoza en la que departo con un sobrino quien, tras aplicarle el tercer grado dialéctico, confiesa haber votado a Vox.

- Pero, por qué, por qué, por qué, le pregunto al estilo Mourinho.

-La Nación, me contesta en mayúsculas.

-¿Cuál de ellas?-le pregunto provocadoramente en minúsculas, aunque con la sonrisa puesta, para continuar y acabar entre risas…

Ya en el avión de vuelta me entero de que el diario español más leído en el mundo, «El País», deja de publicarse en papel en América, lo que provoca una ola de críticas entre sus lectores más clásicos. Concomitantemente, me llega la noticia del fin de trayecto para el legendario Círculo de Lectores, nacido cuando no era fácil encontrar buenos libros fuera de las ciudades y cuyo declive empezó cuando, a la desesperada, trató de sobrevivir a base de bestsellers, novelas de intriga y libros de autoayuda. Era el principio del fin… Y es que el mundo de papel con el que nacimos y soñamos se está desmoronando y nuestra nostálgica resistencia no lo va a parar. Placeres como el de esta misma mañana, desayunando café con leche y churros en la emblemática cafetería zaragozana Las Vegas, con la mesa llena de periódicos aún con olor a tinta, se están extinguiendo. De hecho, soy el único lector jurásico de Las Vegas, los demás miran el móvil y teclean compulsivamente…

10-XII-19 Martes

Casa de citas: Jared Diamond biogeógrafo y Premio Pulitzer en La Contra de «La Vanguardia»: «Están creciendo en Estados Unidos las voces que quisieran privar del derecho al voto a amplios sectores sociales… Si Donald Trump revalida su mandato, dentro de cinco años mi país dejaría de ser democrático…». En el mismo sentido, otras voces nada desdeñables temen que aunque pierda, Trump no va a abandonar la Casa Blanca… Sebastià Rotger debería empezar a estudiar la más que posible oleada de suicidios en el mundo.

11-XII-19 Miércoles

Doy por empezada mi campaña navideña: recojo la lotería de «Es Diari» y los turrones de yema y jijona de mi proveedor de toda la vida, El Turronero que, capitaneado por la valiente Montseasterix, resiste corajudamente en su pequeña aldea de la calle del Ángel al invasor Julio César Franquicia. Solo me falta encargar los corns y las escopinyes y recoger con Inés el musgo del jardín para el belén… En fin, lo que hay que hacer para que le dejen ver a uno los partidos ingleses en sesión continua del día 26, el boxing day, el día cumbre del año para el futbolero universal.