El mundo mal avenido

El mundo es una sociedad mal avenida, como aquellas vecinas que esperan que una barra el portal de la casa que las dos utilizan. «No preguntes que puede hacer tu país por ti, mejor di que puedes hacer tú por tú país». Eso es como la sociedad, no preguntes que puede hacer la sociedad por ti, mejor harás en decir lo que tú puedes hacer por la sociedad.

Hemos tenido la oportunidad de oír y de ver demostraciones sobre lo maltrecho que está el mundo en el que vivimos, todo y que es nuestra única casa. La presión degradadora que ejercemos sobre nuestro planeta, es inmensa. Somos ya 7.000 millones de habitantes, un gigante sin cabeza que no se da cuenta del daño que estamos causando y gran parte de él, basado en satisfacer nuestros egoísmos. Los recursos de energía fósil que han tardado millones de años en formarse, los estamos agotando en muy pocos años, porque toda la maquinaria que se mueve en el mundo necesita directa o indirectamente, la energía fósil. Semejante presión es insostenible, deberíamos hacer la reflexión de pensar que estamos utilizando nuestro último barril de crudo, y si con eso no reaccionamos, merecemos todo lo que nos pase. Lástima de herencia que vamos a dejar a los que vienen detrás. Ahora ya estamos buscando petróleo debajo de los casquetes polares; mientras tanto, a la Conferencia Mundial sobre el Clima de Madrid, los americanos, los chinos o los rusos han enviado a la Conferencia del Clima a segundones,: los países que más contaminan del mundo. Señal ésta de que en su globalidad el mundo aún no está concienciado de que estamos terminando con el planeta Tierra. Estúpida postura a la hora de hacer un frente común en un tema en el que nos jugamos el pellejo.