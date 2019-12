Una persona, un vot

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre Junqueras sembla que basa el seu argument en el valor que en una democràcia se li ha d’atribuir al vot de cada ciutadà. Es tracta de respectar la voluntat que els ciutadans han expressat a les urnes. Aquesta conclusió em sembla molt interessant en un moment en què es desacrediten contínuament els resultats electorals. Els polítics d’ERC, de Bildu o de Vox que han estat elegits en una votació democràtica no poden ser deslegitimats, ni tenen menys drets polítics que els altres per causa de les seves idees. Una altra cosa és que no puguin ser criticats per les idees o les posicions que defensen. No es poden foragitar del sistema els que han estat elegits, encara que en el seu ideari polític qüestionin el sistema del qual participen.

Quan els diputats i senadors van jurar o prometre la Constitució per poder prendre possessió de la seva acta, i començar a exercir i a cobrar, hi van afegir les paraules que els hi va semblar bé. Però de fet el que importa és que van complir amb el jurament o promesa. La resta és secundari, només serveix per a un debat polític inútil que tan bé els hi va a uns i altres.

Aquest necessari respecte als electors hauria de fer baratar les conductes dels partits polítics i dels seus líders. Aquests haurien de comprendre el cansament dels ciutadans. I més quan veuen la incapacitat dels elegits per resoldre els problemes o com se n’aprofiten del sistema en benefici (econòmic) propi. Hi ha exemples prou recents.

La sentència torna a posar a prova la capacitat d’arribar a acords per desbloquejar la legislatura i que finalment hi hagi govern. És un moment per facilitar les coses i no per construir més arguments en contra de qualsevol opció de governabilitat. És una altra forma de respectar els electors. No es tracta de compartir les idees, ni de resoldre tots els grans problemes, simplement de permetre que la democràcia funcioni.