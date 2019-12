Quan la bateria del nostre telèfon intel·ligent comença a fer figa, sabem que més d’hora que tard ens veurem obligats a canviar d’aparell. És una maledicció que recau sobre cadascun de nosaltres de manera inapel·lable per part dels fabricants, amb la dificultat afegida que si intentem canviar la bateria, tenim el risc assegurat de carregar-nos definitivament l’aparell. A mi em va succeir la setmana passada.

L’obsolescència programada dels smartphones resulta avui dia tan escandalosa, que resulta imprescindible cercar alternatives que facin més sostenible el fet d’haver de consumir per consumir, ni més ni menys. Un amic m’ha parlat d’una empresa social holandesa que comercialitza al mercat un smartphone ètic. Es tracta d’un aparell que persegueix tres objectius respecte als grans competidors.

D’entrada, utilitzar minerals produïts de manera ètica (informeu-vos sobre la misèria i les guerres que genera l’extracció del coltan), en segon lloc, oferir condicions laborals decents als treballadors que fan la feina d’assemblatge els models i en tercer lloc, disposar d’un aparell modulable que es pugui reparar fàcilment (un mateix pot canviar fins a set peces com per exemple, la bateria). Com ho fan? Doncs, a banda de garantir el que diuen i emprar materials reciclables, les peces no estan encolades si no cargolades i per tant, resulta fàcil desmuntar-lo (quan el compres, inclouen un tornavís a posta).

Les prestacions de l’aparell no són ni millors ni pitjors de les que ofereix qualsevol telèfon intel·ligent i com a mínim, s’allunyen de la zona fosca d’aquesta indústria tecnològica.