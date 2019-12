Enriquecidos obscenamente

De proscrito a héroe independentista, así acabaremos por ver a Carles Puigdemont, que es supongo de pleno derecho eurodiputado, con un salario de 6.000 euros mensuales, aparte de otros emolumentos en concepto de dietas, y vaya usted a saber que otros curiosos parabienes. Pero aunque solo fuera lo de los 6.000 euros, es decir, un millón de las antiguas pesetas, no se me figura un mal salario.

Por un lado lo de Puigdemont, y por otro lo de Junqueras, y esa incertidumbre de tenerlo en prisión preventiva, donde ahora da la sensación para algunos que no debía de estar ni un minuto más, y mejor aún será decir que no debería de haber estado nunca. Si todo eso es así, no alcanzo a comprender como se puede cometer errores procesales tan graves. Por cierto ¿cuánto tiempo ha estado Oriol Junqueras en prisión preventiva? Miguel de Cervantes tardó menos tiempo en escribir «El Quijote», que el que se ha tardado en preparar el argumentario del sumario para el procés. En España no es ninguna novedad decir que la justicia es lenta, y a algunos les va muy bien que así sea, por ejemplo al Sr. Pujol que ha prescrito lo de su extraña fortuna, y todos nos quedamos tan contentos ¿Había algún inocente que dudase de que a los poderosos cuando no pueden los mejores leguleyos que tienen a su servicio, les viene a socorrer el «ha prescrito»?

El mundo de la política sería más amable si no hubiera políticos como algunos que han llevado el tema del procés hasta donde lo han llevado. El mundo de la política tendría más empatía si algunos políticos no se hubieran enriquecido obscenamente.