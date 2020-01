Los políticos que tenemos han conseguido que la vida sea más difícil, más compleja y hasta puede que más absurda, no es buena cosa que tengamos más preguntas que respuestas, es decir, se reciben menos contestaciones a las preguntas de la ciudadanía, preguntas que son legítimas, por ejemplo cuando el votante pregunta al político: y, dígame buen hombre o buena mujer ¿Qué les han pedido los independentistas a cambio de permitir que Sánchez sea investido presidente? ¿Qué es lo que se les va a conceder a cambio? ¿Cómo piensa asegurar el próximo gobierno las pensiones? ¿Para cuándo tendremos un gobierno que anule de raíz el tema de los miles de aforados que pululan por nuestras Instituciones? ¿No hemos quedado en qué todos somos iguales ante la Ley? Claro, que precisamente ustedes son los que hacen que eso sea imposible de creer ¿Para cuándo se va a corregir lo de la impunidad de la que gozan algunos que tampoco son iguales que los demás ante la ley? ¿Por qué en un país igualitario que por lo menos presume de ello, hay que consentir que los ‘turbios’ asuntos fiscales de algunos hayan prescrito? Leído como noticia en prensa donde decía hace unos días de 885.000 euros defraudados de un Molt Honorable, para añadir sorpresivamente que el delito ha prescrito. Sin embargo, al pobre asalariado que haya tenido en mala hora aun ligero error involuntario al hacer la declaración de Hacienda no le pasan una, y le mandan una circular para que se persone en la oficina de recaudación más cercana, como si fuera un gran defraudador, notificándole lo que le puede significar ese incumplimiento.

¿POR QUÉ DIPUTADOS/AS o senadores/as, tienen unos baremos en cómputo de años cotizados para que tengan derecho a la jubilación que no tiene un albañil subido en un andamio o un payés levantándose todos los días a las seis de la mañana para air a ordeñar sus vacas, o un pescador de oficio saliendo a una mar a veces imposible a sabiendas de que si no pesca no come. Hago observar, que solo he puesto tres oficios bien conocidos en Menorca, que para mí tengo infinitamente más trabajosos que ejercer de político. Sin embargo, no tienen a su favor ninguna consideración a la hora de jubilarse.

¿Por qué algunos políticos (demasiados) tienen coche y chofer para ir de acá para allá? Sí ya… sé, me dirá que es para facilitar su gestión ¿y de la gestión del albañil, del payés o del pescador? Ah, eso son del proletariado que allá se las compongan. Sí señor, eso es igualdad, diga usted que sí.

No vamos ahora a comparar el trabajo de un albañil, un payés, trabajando de sol a sol o un pescador de oficio con el ‘sacrificado’ trabajo de un político. Pues mire usted, ni se me ocurre, no quiero yo que albañiles, payeses o pescadores de oficio se ofendan.

¿Por qué no eliminan de una vez el aforamiento, las inmunidades y las prescripciones donde tanto dinero público encuentra su acomodo? ¿Dónde están los privilegios de albañiles, payeses o pescadores de oficio? ¿Por qué ellos no tienen vacaciones de Navidad, Semana Santa y la misma cantidad de días en verano?

¿Para cuándo será lo del Senado por ejemplo, una verdadera cámara autonómica?

En fin, que quieren ustedes que les diga, como dice un lobito amigo mío: Auuuu…. al año que viene si Dios quiere. Todo eso nos separa y no poco a la hora de esa letanía que de que todos somos iguales ante la ley, que por cierto ¿Se han fijado ustedes que eso sólo lo dicen los que saben que están mejor que los demás? Fíjense por ejemplo en un tal Urdangarin, con más de seis años de cárcel y por ahí ha estado cuatro días por el País Vasco, libre como un pardal sin jaula ¿Me pueden decir señores políticos cuántos presos con menos delito han comido estos días el turrón entre rejas por no llamarse ni siquiera Urdangarin García? Permítaseme la ironía, pero es que son cosas que me ponen a mal poner, no quiero seguir no vaya a ser que acabe diciendo algo que a alguien no le guste.