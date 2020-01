Passatgers que no arriben a port

El transport marítim és una alternativa molt interessant a l’aeri. En els darrers anys, ha crescut el nombre de passatgers, especialment al port de Son Blanc, que ja s’atraca al mig milió de persones, el doble de fa vuit anys en el seu primer exercici.

La meteorologia el condiciona. Per garantir la seguretat el port de Maó es va tancar onze vegades l’any passat, unes 75 hores en total. Les característiques de la bocana fan que amb vents de més de 34 nusos no s’hi pugui passar.

Crida més l’atenció que el port de Son Blanc hagi hagut de tancar en 25 ocasions durant l’any passat. És el segon any en què es dispara aquesta dada quan la mitjana anterior era de 15 vegades tancat. La mitjana d’hores a l’any és de més de 230.

És important la seguretat dels passatgers però també la seguretat del transport. Quan es tanca el port, les persones que han comprat un passatge no poden arribar a destí i han de buscar alternatives. El tancament no és responsabilitat de les companyies, sinó una causa de força major que no les obliga a donar alternatives als passatgers. Per aquest motiu és important que els ports només es tanquin quan sigui absolutament necessari.

Un altre aspecte és que els vaixells que cobreixen les rutes siguin els més indicats. Durant l’hivern és millor comptar amb el «Martin i Soler», que opera des de novembre, que no amb el «Ramon Llull», molt més ràpid però també més insegur en dies de mal temps.

Ara fa un any que el «Nura Nova», el vell vaixell japonès que durant vint anys va cobrir la ruta entre Ciutadella i Alcúdia, va marxar cap a Nàpols. Tot i que era un vaixell d’un altre temps, de quan era capaç d’entrar i sortit del port històric de Ciutadella, donava seguretat a la ruta.

Les companyies han ajudat a fer créixer el nombre de passatgers, principalment oferint preus molt atractius. Ara també convé mantenir la seguretat de les rutes durant els mesos d’hivern.