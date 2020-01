Peor que un tiro en el pie

Decía desde la tribuna de oradores del Congreso Montserrat Bassa durante el debate de investidura de Pedro Sánchez el martes 7/01/2020: «Me importa un comino la gobernabilidad de España». Dicha señora estaba desde la tribuna de oradores del Congreso representando a ERC (Esquerra Republicana de Cataluña), sin cuyo apoyo no tendríamos ahora gobierno. Lo que dijo es realmente muy grave y altamente preocupante. Calculen ustedes si en cualquier momento a Esquerra Republicana de Cataluña le da por decir que «le importa un comino la gobernabilidad española». Imaginen que un cirujano, antes de entrar al quirófano a operar a un paciente, dijera a sus familiares: «me importa un comino la operación de su familiar». ¿Se imaginan a Pedro Sánchez diciendo: «Me importan un comino los parados españoles»? ¿Se imaginan a Pablo Casado diciendo lo mismo que lo que soltó por esa boquita la tal Bassa?

No comprendo cómo no salió escopetada ERC para rectificar semejante manifestación que les deja como de muy poco fiar. Porque si esto es el sentir de ERC no saben muy bien Pedro Sánchez y Pablo Iglesias donde han ido a poner «la huerta». A veces en el transcurso de una intervención se comete un dislate y en el preocupante escaparate de los dislates los hay sin importancia, los hay preocupantes y los hay imperdonablemente atroces. Elija usted mismo señora ya que es la madre de la «criatura». No me puedo creer que Gabriel Rufián no haya sentido cederle a la tal Bassa la portavocía a sabiendas que esta persona «respira por la herida». Tarde y con mal recado llegó ERC. Mucho mejor no haber intervenido porque ¿cómo fiarse de semejante diagnóstico?