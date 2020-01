Mirar-se al mirall

Ara que ja som oficialment Regió Gastronomica Europea 2022, podríem aprofitar per fer bugada a nivell intern i publicar una llista de recomanacions per prendre nota a tots aquells establiments, que van coixos. Perquè com a la vinya del senyor, a Menorca n’hi ha molts que ho fan molt bé però també n’hi ha que suspenen o com a mínim, no arriben a la nota que haurien de tenir en un territori que vol lluïr de gastronomia.

Si més no, posar davant del mirall tots aquells que et cobren gat per llebre, dels que surts perfumat per falta d’una bona extracció dels fums, dels que no saben somriure, dels que als serveis no trobes ni sabó ni paper o dels que faria por entrar a la cuina. Com va afirmar una exultant Dianne Dodd, portaveu i presidenta de l’organisme dissabte passat quan ens va otorgar la distinció a l’acte formal d’entrega del diploma acreditatiu, estem cridats a ser el millor exemple de Regió Gastronomica Europea que hagi hagut per les singularitats de la candidatura i per l’entusiame que havia pogut copsar durant el procés de treball amb el contacte amb productors, elaboradors i restauradors.

Per tant, l’expectativa és alta i no podem si no obligar-nos a treballar perquè quan arribin tots aquests foodies de les catorze regions, trobin el relat que els hi han explicat sobre nosaltres quan seguin a qualsevol taula.