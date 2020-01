Alaior surt de la zona

Entre les darreres expressions que han arribat i fet fortuna, la que més ràbia fa és ‘zona de confort’, que no és la secció de sofàs d’El Corte Inglés ni el reservat d’un bar amb clients de costums reprovables. Avui qui no surt de la zona de confort és un paralític conductual, un conformista gris, un vessut. Qualsevol coseta amb vocació d’originalitat suposa per al seu autor una ufana i gloriosa sortida de la maleïda zona. Ecs!

Desconec si la zona d’Alaior a Fitur era confortable o no. No feien mala cara la quadrilla d’artistes (a aquells que superam la crítica frontera dels quaranta ens sonaven la majoria, però no recordàvem quin nom tenien tots ni a quina gala de tele del segle XX van aparèixer) que va donar suport a l’amic José Luis Benejam.

El format de promoció turística a escala municipal és qüestionable, quan Menorca, amb un cert prestigi ja acumulat com a destí, té serioses dificultats per ser diferenciada en els mercats. Malgrat les bones sensacions de l’expedició i que van aconseguir el que tot producte demana, despertar atenció, es fa complicat projectar de forma fonamentada quin impacte econòmic efectiu pot tenir l’expositor apadrinat per Caco Senante.

Però el que no admet cap dubte és que Benejam té empenta, valentia i iniciativa, i cal felicitar-lo. Ha irromput en un assumpte (l’expositor propi) que, com molts altres a l’Illa, no passava de la retòrica. Alaior es revolta entre tants fràgils equilibris, declaracions mesurades, intencions aplacades, conjunturals acords i prudències estratègiques.

És molt possible que no vinguin molts més turistes a Alaior gràcies a l’expositor propi, però una sotragrada com aquesta mai no va malament quan una cosa no avança amb l’agilitat i la creativitat que tocaria. Benejam surt de la zona de confort (me compromet a no emprar mai més aquesta expressió) que consisteix a demanar, reunir-se per convocar una altra reunió, posar pegues, posposar decisions, fer plans, repartir culpes i queixar-se. Una mica de marxa lubricant no està de més, encara que sigui una mica retro.