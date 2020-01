Lo peor que le podía pasar a la monarquía sería que la ciudadanía española acabase por asumir que es cosa del PP y de Vox. Si eso llegase a pasar a la centenaria institución monárquica se le pondrían las cosas de muy mal poner. Yo espero de la demostrada visión política del Rey actual que ya se haya dado cuenta que eso hay que impedirlo, pues de ninguna manera le ayuda, si no desgraciadamente todo contrario.

Su señor padre el Rey emérito, tenía muy claro que para reinar no podía tener públicamente a los comunistas como apestados, por eso se dirigía a Carrillo como don Santiago Carrillo, en ese apartado supo ser muy inteligente.

Algunos destacados de la derecha más enclaustrada en sí misma, se ven dueños y señores de la bandera, de la institución monárquica, del bienestar de los españoles y del brazo incorrupto de Santa Teresa. Se ven como soporte de la unidad de España, y, faltaría más, como los valedores de la monarquía.

Como tienen mal perder, ahora les ha dado por el lenguaje abrupto, violento, ofendedor, faltón y si me apuran barriobajero; ahora se puede llamar al presidente del Gobierno que han elegido la mayoría de españoles. sociópata, mentiroso, fake, indigno, fatuo, arrogante, patético, un fraude, un mentiroso, un estafador y un personaje sin escrúpulos, etc, etc, y todo esto desde la tribuna de oradores del Parlamento español. Debe ser que vivimos tiempos convulsos, si no, no se explica. Ojalá que su majestad no cometa la equivocación de creerse que la monarquía la sustenta el PP y Vox, que por cierto, no solo desde el Parlamento se sueltan semejantes perlas. En una cadena de radio en la mañana del 16 último, un locutor lenguaraz llamaba a este gobierno «golpista».